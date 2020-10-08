У Києві ще 442 людини захворіли на коронавірус

У Києві за минулу добу зафіксували ще 442 випадки коронавірусу, 11 людей померли.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
"На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.Захворіли:
- 223 жінки віком від 18 до 93 років
- 169 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв
- 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.
Захворіли, зокрема, 23 медики", - йдеться в повідомленні.
До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів
11 випадків - летальні. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян.
В КМДА додали, що минулої доби від коронавірусу одужали 222 мешканці столиці. Всього коронавірус подолали 9116 киян.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу.