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У Києві ще 442 людини захворіли на коронавірус

На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві ще 442 людини захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулу добу зафіксували ще 442 випадки коронавірусу, 11 людей померли.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"На сьогодні в столиці вже 25 896 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.Захворіли: 

  • 223 жінки віком від 18 до 93 років
  • 169 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв
  • 11 дівчаток від 3 до 16 років та 19 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 23 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці потрапили 36 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів

11 випадків - летальні. Загалом коронавірус забрав життя 453 киян.

В КМДА додали, що минулої доби від коронавірусу одужали 222 мешканці столиці. Всього коронавірус подолали 9116 киян.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. 

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