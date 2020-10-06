Разумков підрахував, скільки депутатів захворіли на COVID-19

Наразі на лікарняному з підтвердженим COVID-19 знаходяться 22 народні депутати України.

З початку пандемії інфікування COVID-19 підтвердили у 52 народних депутатів. Більшість з них вже одужали. На лікарняному з підтвердженим коронавірусом залишаються 22 депутати.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні, ідучи на ефір, 22 народних депутатів України знаходяться на лікарняному з підтвердженим COVID-19. А всього 52 народних депутатів за весь цей проміжок або перехворіли або, на жаль, сьогодні хворіють", - сказав Разумков.

Раніше в Апараті Верховної Ради України повідомляли, що коронавірусну хворобу (COVID-19) підтверджено у 46-ти народних депутатів України та в 17 працівників Апарату Верховної Ради України.

Нагадаємо, через спалах захворювання в парламенті у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день.

29 вересня про позитивний тест на коронавірус повідомили керівниця партії "Голос" Кіра Рудик, п’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко та нардеп від "Слуги Народу" Жан Беленюк.

2 жовтня стало відомо, що у зв'язку із захворюванням на коронавірус голови партії Олександра Корнієнка депутатів "Слуги Народу" перевірять на COVID-19. Здати тести також запропонували всім охочим нардепам.

На початку карантину перехворіли Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга Народу"), Руслан Горбенко ("Слуга Народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Анна Скороход (позафракційна).

Також відомо, що на ковід хворіли Іван Крулько та Олег Мейдич ("Батьківщина"), Валерій Божик, Юрій Арістов, Роман Грищук та Степан Чернявський ("Слуга Народу"), Іван Чайківський ("За майбутнє").