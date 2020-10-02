Депутатів "Слуги народу" перевірять на COVID-19

Здати тести також запропонували всім охочим нардепам.

Депутатів фракції "Слуга народу" перевірять на коронавірус COVID-19.

Про це повідомили LB.ua джерела у фракції.

У зв’язку із захворюванням на коронавірус голови партії Олександра Корнієнка всім охочим нардепам запропонували здати тести у клініці ДУС (державна лікарня).

Відповідне повідомлення отримали депутати з усіх фракцій.

Нагадаємо, 1 жовтня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що йому діагностували коронавірус COVID-19.

Через спалах захворювання в парламенті у жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день.

Станом на 2 жовтня кількість нових випадків ковіду в Україні перевищила 4,5 тисячі за добу.