Помпео отримав негативний тест на ковід за 20 хвилин до приземлення в Хорватії

Держсекретар США Майк Помпео, котрий перебуває в європейському турне, здав тест на коронавірус COVID-19 і отримав негативний результат.

Про це повідомляє Associated Press.

"Держсекретар США Майк Помпео заявив, що він і його дружина отримали негативний результат аналізів на коронавірус. Їх перевірили в літаку за 20 хвилин до приземлення в Дубровнику, в Хорватії, в п'ятницю", - передає агентство.

Держсекретар здав тест після того, як коронавірус підтвердився у президента Дональда Трампа і його дружини. Помпео підкреслив, що це вже його четвертий аналіз за тиждень.

Під час рейсу з Рима до Дубровника Помпео заявив журналістам, що переглядає свою майбутню поїздку в Азію через виявлення ковіду у президентського подружжя. Проте остаточне рішення ще не ухвалено, передає Reuters.

За словами Помпео, востаннє він особисто бачив Трампа 15 вересня.

Уранці 2 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що він і його дружина Меланія заразилися коронавірусом. Перед тим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що позитивний тест на COVID-19 отримала близька помічниця президента США Гоуп Гікс. Вона супроводжувала Трампа в поїздці до Клівленда на дебати з кандидатом у президенти від Демократичної партії Джо Байденом і в Міннесоту на зустріч президента з виборцями.

Пізніше CNN повідомило, що в Білому домі знали про інфікування радниці Трампа коронавірусом ще перед його поїздкою в Нью-Джерсі. Проте приховали інформацію від журналістів, а президент США таки полетів туди для збору коштів.