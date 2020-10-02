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Більше $5,2 млн доходів від продажу книги Сноудена стягнуть на користь держави

Суд постановив, що Сноуден порушив зобов'язання про нерозголошення службової інформації.

Більше $5,2 млн доходів від продажу книги Сноудена стягнуть на користь держави

Американський суд зобов'язав стягнути на користь держави більше $5,2 млн доходів, отриманих в результаті продажу книги колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена, який розкрив ряд секретів США і отримав притулок в Росії.

 Про це пише "Голос Америки" з посиланням на Міністерство юстиції США.

Суд постановив, що Сноуден, який організував масштабний витік секретних документів АНБ і ЦРУ, порушив зобов'язання про нерозголошення службової інформації.

Нагадаємо, Сноуден попросив притулок у Росії в 2013 році після того, як розповів про методи стеження американських спецслужб і прослуховування ними переговорів зарубіжних лідерів. У 2014 році він отримав дозвіл на проживання в Росії.

У 2017 році Сноудену продовжили дозвіл на проживання на два роки.

У США Сноудена звинувачують у розголошенні секретної інформації. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі. У вересні він просив президента Барака Обаму про помилування. Після обрання президентом Дональда Трампа Сноуден не відкидав можливості екстрадиції в США. Повідомляли, що Росія розглядає можливість видачі Сноудена владі США як "подарунок" Трампу.

У лютому Сноуден заявив, що має намір продовжити термін дозволу на перебування в Росії.

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