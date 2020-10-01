Єврокомісія надіслала Британії офіційний лист щодо порушення зобов'язань про Brexit

Європейська комісія надіслала Великій Британії офіційний лист-повідомлення про порушення зобов'язань Угоди про Brexit.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська комісія надіслала Великобританії офіційний лист-повідомлення про порушення зобов'язань Угоди про вихід. Це знаменує собою початок офіційного процесу проти порушення Сполученого Королівства. Держава має місяць для відповіді на сьогоднішній лист", - йдеться в повідомленні.

У Єврокомісії заявили, що Стаття 5 Угоди про вихід з ЄС зазначає, що Європейський Союз і Сполучене Королівство повинні вжити всіх належних заходів для забезпечення виконання зобов'язань, що випливають з угоди, і що вони повинні утримуватися від будь-яких заходів, які можуть поставити під загрозу досягнення цих цілей.

"9 вересня 2020 р. уряд Великобританії подав законопроєкт ("Закон про внутрішній ринок Сполученого Королівства''), який у разі його прийняття буде грубо порушувати Протокол про Ірландію / Північну Ірландію, оскільки це дозволить владі Великобританії ігнорувати юридичну силу Основних положень Протоколу відповідно до Угоди про вихід... Як результат, сьогодні Комісія розпочала провадження про порушення відповідно до положень Угоди про вихід", - додали в Єврокомісії.

На відповідь Великій Британії виділили 1 місяць.

Нагадаємо, вчора Палата громад парламенту Британії остаточно підтримала законопроєкт про внутрішній ринок, який суперечить частині угоди про Brexit.

На початку вересня головний перемовник Великої Британії щодо Brexit Девід Фрост заявив, що уряд не "боїться" вийти з переговорів щодо Brexit без торговельної угоди.

Раніше повідомлялося, що в січні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав законопроєкт про вихід країни з Європейського Союзу. Рішення про вихід з Європейського Союзу Великобританія ухвалила на референдумі у 2016 році. За вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців за явки понад 72%. Усього в референдумі взяли участь понад 33,5 млн осіб.