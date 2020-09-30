В посольстві зазначили, що Ізраїль неодноразово повідомляв про ці місця як ООН, так і через додаткові дипломатичні мережі.

Армія Оборони Ізраїлю надає довідкову інформацію щодо розташування виробничих майданчиків точних керованих ракет (PGM), що використовуються терористичною організацією "Хезболла" в Бейруті.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю, яка надала аерофотознімки та відео об'єктів.

У пресслужбі наголошують, що терористична організація використовує цивільних жителів Лівану як "живий щит".

"Останнім часом у населених районах Лівану сталися різні вибухи. Серед них - вибух на складі зброї в Айн-Кані. Ці вибухи демонструють, як терористична організація "Хезболла" використовує цивільних жителів Лівану як людський щит. Проект PGM, який виконується як "Хезболою", так і Іраном, включає перетворення існуючих ракет в PGM, а також добре спланований комплекс виробництва, який функціонує шляхом створення виробничих майданчиків на території Лівану" - йдеться у повідомленні.

"Цей проект є черговим доказом експлуатації ліванських цивільних з боку "Хезболли" та постійної діяльності Ірану через терористичну організацію, спрямовану на саботаж стабільності та мирних жителів", - додали у посольстві.

Зазначається, що армія надала інформацію про три такі ділянки.

"Держава Ізраїль неодноразово повідомляла про ці місця як ООН, так і через додаткові дипломатичні мережі, а також через різні засоби масової інформації. "Хезболла" незаконно використовує ці місця, одночасно наражаючи на небезпеку цивільне населенні. Інформація про ці місця надається з метою повторного заклику уряду Лівану за підтримки міжнародного співтовариства втрутитися у справу і дозволити цивільним громадянам захиститися. ...Ці виробничі майданчики навмисно розміщені в самому серці населених районів Бейруту, і несуть ризик, насамперед для цивільних осіб. Катастрофа, яка сталася у порту Бейрута в серпні минулого року, та вибух у вересні демонструють, наскільки життю, безпеці та майну цивільних громадян Лівану загрожує загроза", - наголосили у посольстві.

Нагадаємо, 4 серпня у порту Бейрута стався вибух. Вибухнуло 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої в 2014 році з судна, яке належало російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну. Корабель віз вантаж з Грузії в Мозамбік. В результаті вибуху було зруйновано половину міста, 300 тис. людей залишилися без даху над головою. За останніми даними, 6500 постраждали, жертвами стали 190 осіб, серед них 32-річний українець.

Прем'єр-міністр Лівану назвав причиною вибуху "багаторічну корупцію". За два тижні до вибуху, ліванські силові відомства попереджали, що аміачна селітра на борту корабля становить загрозу. Влада від міжнародного розслідування відмовилась.

10 вересня у цьому ж порту спалахнула масштабна пожежа - загорівся склад з нафтопродуктами і шинами