У США російського хакера засудили на 7 років

Росіянина Євгена Нікуліна засудили до семи років і трьох місяців позбавлення волі за звинуваченням у хакерському зломі LinkedIn, DropBox і інших інтернет-компаній. Вирок виніс суддя федерального суду США у Сан-Франциско 29 вересня, передає Радіо Свобода.

Суддя зазначив, що вирок про 88 місяців тюремного ув’язнення враховує ті чотири роки, які Нікулін провів за ґратами в очікуванні вироку. Суддя також зазначив, що у Нікуліна є 10-річна дочка в Росії і що його мати може не прожити досить довго, щоб він знову її побачив. Його адвокат Валерій Нечай сказав, що за останні роки вона перенесла чотири операції на хребті і три інсульти.

Вироком Нікуліна завершився майже чотирирічний процес, що почався з його несподіваного арешту в Чеській Республіці в жовтні 2016 року.

Прокуратура вимагала для Нікуліна до 12 років тюремного ув’язнення після того, як у липні федеральне журі визнало його винним за дев’ятьма пунктами звинувачення у зломі декількох великих американських соціальних мереж.

Адвокати Нікуліна просили суддю пом’якшити йому вирок, враховуючи жорстоке з ним поводження в дитинстві з боку його батька, а також самогубство його старшого брата. Вони просили засудити його до терміну ув’язнення, який би відповідав тому, що він вже перебував під арештом з моменту затримання у Празі.

Нагадаємо, чеська поліція заарештувала Нікуліна в Празі в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США. Каліфорнійський суд звинувачує його у скоєнні хакерських атак на об'єкти, розташовані в США - зокрема у зломі комп'ютерів соціальних мереж LinkedIn і Formspring і хмарного сховища файлів Dropbox. LinkedIn заявляла про причетність росіянина до крадіжки даних понад 100 млн акаунтів.

Наприкінці березня 2018-го стало відомо, що влада Чехії видала хакера США. Москва також домагалася видачі Нікуліна, посилаючись на те, що на батьківщині йому також висунено звинувачення в кіберзлочинах.