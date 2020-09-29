Під час акції протесту 19 червня люди вимагали звільнити з-під варти кандидата в президенти Віктора Бабарика.

У Білорусі 29 вересня районний суд м. Молодечно Мінської області виніс вирок двом місцевим мешканцям за опір співробітникам міліції.

Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", 25-річного Владислава Євстигнєєва і 31-річного Павла Пєскова засудили до трьох років колонії і до трьох років і трьох місяців колонії загального режиму відповідно.

За сутички зі співробітниками загону міліції спеціального призначення мешканців Молодечна суд визнав винними за ч. 2 ст. 363 КК Білорусі (опір працівникові міліції, пов’язаний із застосуванням насильства).

Фото: spring96.org Павло Пєсков

Фото: spring96.org

Йдеться про події під час акції протесту 19 червня в Молодечні, на якій люди вимагали звільнити з-під варти кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика і його сина Едуарда.

Того дня співробітники ОМОНу затримували учасників акції, інші вирішили відбити одного із затриманих, в результаті чого пікет переріс у бійку зі співробітниками ОМОНу. На кількох учасників подій тоді відкрили кримінальну справу.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх підсумків президентських виборів. За даними ЦВК, в них переміг Лукашенко, набравши понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Європейські країни заявили про нелегітимність виборів. США, Канада і ЄС пригрозили Мінську санкціями.

23 вересня відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Координаційна рада опозиції Білорусії закликала провести безстрокову акцію непокори.

На акціях у неділю, 27 вересня, затримали понад 350 протестувальників.