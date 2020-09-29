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Макрон заявив, що для довгострокового миру в Європі необхідна співпраця з РФ

Макрон вважає, що не можна "жити так, немов Європа - далеко віддалений від Росії острів".

Макрон заявив, що для довгострокового миру в Європі необхідна співпраця з РФ
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що співпраця з РФ необхідна для досягнення довгострокового миру в Європі.

Про це Макрон сказав під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє Delfi.

"Якщо ми хочемо, щоб мир запанував на довгий час, нам слід працювати з Росією, тому що у нас спільна географія і минуле", - заявив Макрон.

Президент Франції зазначив, що він розуміє пережите Литвою і репресії, однак зауважив, що не можна "жити так, немов Європа - далеко віддалений від Росії острів".

"Тому нам слід працювати стратегічно. Тому слід прагнути до створення архітектури безпеки, відновленого співробітництва, відновленої довіри, яка не допускає наростання напруженості, дозволяє боротися з кібернетичними атаками, дезінформацією і дестабілізацією... На мій погляд, саме зміцнюючи суверенітет і безпеку Євросоюзу, як ми робили це з самого початку, і при наявності цього діалогу, ми будемо сильнішими", - додав Макрон.

Нагадаємо, вчора Макрон заявив про підтримку санкцій проти Білорусі. Президент Франції також закликав білоруську владу зупинити свавільні арешти.

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