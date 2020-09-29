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Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану

Азербайджанська армія продовжує операцію на лінії фронту.

Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Cкрин видео предоставленного минобороны Армении, на котором видно поражение единицы азербайджанской бронетехники в Нагорно-Караб
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Азербайджану повідомляє про триваючі запеклі бої на лінії зіткнення азербайджанських та вірменських військових в зоні нагірно-карабахського конфлікту.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

"В ніч на 29 вересня тривали бої уздовж всієї лінії фронту. Вірменська сторона зробила контратаки в Фізулі-Джабраільском і Агдере-Тертерському напрямках фронту з метою повернути втрачені позиції, але азербайджанська армія припинила ці спроби", - повідомляє Міноборони Азербайджану.

Зазначається, що підрозділи Азербайджанської армії зранку 29 вересня знищили один танк, один автомобіль і до 10 чоловік особового складу вірменських військових при спробі передислокації в Фізулі-Джабраільском напрямку фронту. "В цілому, противник несе великі втрати і змушений відступати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що азербайджанські військові утримують і контролюють всі території, звільнені в ході в боїв на лінії зіткнення.

"Вірменська сторона продовжує поширювати дезінформацію про те, що їй нібито вдалося повернути раніше втрачені території. Хочу заявити, що всі території, звільнені в ході боїв від вірменської окупації, утримуються і контролюються азербайджанськими військовими", - заявив керівник прес-служби Міноборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

За його словами, в даний час азербайджанська армія продовжує операцію на лінії фронту з метою зломити опір противника.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

В ООН закликали Вірменію та Азербайджан до негайних переговорів.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

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