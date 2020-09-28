Українців закликали не їздити в райони, які межують із Нагірним Карабахом

Посольство України в Азербайджані закликало громадян України, які перебувають у країні, уникати будь-яких публічних заходів, несанкціонованих офіційною владою країни.

Про це повідомила пресслужба посольства.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на лінії зіткнення між ЗС АР та ЗС Вірменії, Посольство України в Азербайджанській Республіці закликає своїх громадян утриматись від поїздок до регіонів, що знаходяться у безпосередній близькості до зони бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Громадянам, які перебувають на території Азербайджану, рекомендується уважно відслідковувати безпекову ситуацію і уникати будь-яких публічних заходів, не санкціонованих офіційною владою.

Посольство нагадує, що на період дії воєнного стану у низці районів було введено комендантську годину з 21:00 до 06:00, під час якої заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних дозволів та документів, що засвідчують особу; встановлено спеціальний режим в'їзду-виїзду та діють обмежувальні заходи щодо використання транспортних засобів.

Посольство України у Вірменії також рекомендувало громадянам України тимчасово відмовитися від поїздок до Вірменії. Українців, які вже перебувають на території держави, просять бути обережними, не відвідувати ділянки, наближені до вірменсько-азербайджанського кордону, і не їздити в Нагірний Карабах.

Зазначається, що посольство продовжуватиме відслідковувати ситуацію з питань безпеки і надаватиме додаткову інформацію.

Дипломати нагадали, що в умовах військового стану необхідно: зберігати особистий спокій і не реагувати на провокації; завжди мати при собі документ, що засвідчує особу, відомості про групу крові свою та близьких родичів, можливі проблеми зі здоров’ям; знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи, у місцях частого відвідування (магазини, дорога до роботи, медичні заклади тощо).

У разі потрапляння у район обстрілу необхідно сховатись у найближчу захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). Не рекомендується: підходити до вікон, якщо почуєте постріли; спостерігати за ходом бойових дій; стояти чи перебігати під обстрілом; конфліктувати з озброєними людьми; демонструвати зброю або предмети, схожі на неї; підбирати покинуті зброю та боєприпаси.

Нагадаємо, суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

27 вересня бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів. Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан та комендантську годину ввели в Азербайджані.

В Кремлі назвали загострення конфлікту "причиною для серйозного занепокоєння" і заявили, що президент РФ Володимир Путін в разі потреби проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

В ООН закликали Вірменію та Азербайджан до негайних переговорів.