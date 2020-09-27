Нагорный Карабах. Если сегодня война

Мы уже видим призыв некоторых так называемых гарантов кавказского Минского процесса (да, там тоже нечто подобное имеется) обеспечить мирное разрешение кризиса. В то же время Турция ожидаемо поддержала Азербайджан. Проблема заключается в том, кто поддержит Пашиняна, к кому он обратится за помощью: к Вашингтону или к Москве, с которой в последнее время у Еревана наблюдаются довольно-таки прохладные взаимоотношения. Однако самое важное – то, как на это обращение ответит сама Москва.

Ныне по всей протяженности линии соприкосновения между Нагорным Карабахом (контролируется по факту Арменией) и Азербайджаном идут боевые столкновения . Армяне объявили о всеобщей мобилизации, а также о введении военного положения , азербайджанцы – о начале контрнаступления по всей линии фактического фронта. Последние взяли под контроль семь поселков в Карабахе. Представляется, что на этом Баку не остановится. Впрочем, даже сейчас пока неизвестно, будет ли начата полноценная война с применением тяжелого и летального вооружения.

Фото: EPA/UPG Cкрин видео предоставленного минобороны Армении, на котором видно поражение танка армии Азербайджана в Нагорно-Карабахской Республике, на границе Армении и Азербайджана, 27 сентября 2020.

Сейчас стороны обвиняют друг друга в нападении на мирные поселения. Армянская сторона говорит, что азербайджанские войска атаковали при помощи зенитных систем, танков и беспилотников многочисленные населённые пункты и объекты инфраструктуры Нагорного Карабаха. Азербайджанцы указывают на вооружённую провокацию противника в отношении армейских подразделений и поселений, расположенных вдоль линии фронта. В Баку уже сообщили о 14 раненых среди гражданского населения.

Здесь стоит напомнить, что это уже не первая военная провокация, произошедшая по линии Нагорного Карабаха с начала текущего года. Жестокие бои прошли этим летом. Тогда стороны всё так же обвиняли друг друга в попытке развязать военное противостояние и захватить территории.

На самом деле во всей этой истории важно понять несколько нюансов, после чего каждый, думаю, сможет собрать весь логический паззл воедино.

Сейчас позиции Пашиняна очень ослаблены. Вашингтону на фоне президентских выборов точно не до Еревана, а уж тем более не до армянского президента, который получил на поддержание экономики от американцев немалые деньги, а потом вдруг решил отправить саперную группу в Сирию на помощь РФ. Однако существует и недовольство со стороны Москвы, которая изначально закрыла (причём довольно жёстко) границу с Арменией под видом борьбы с коронавирусом. Все это значительно ослабило экономику последней и привело к все растущему негодованию среди армян, зарабатывающих в России неплохие деньги.

Фото: EPA/UPG Президент РФ Владимир Путин беседует с премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время саммита СНГ в Душанбе, 28 сентября 2018.

Вообще за последние полтора года правления Пашинян и его окружение допустили немало промахов, которые точно Москва не простит. Нужно напомнить, что именно армянский лидер просил Кремль применить договор ОДКБ и выступить против Баку на стороне Еревана. После отказа РФ Пашинян попросту посадил в тюрьму генерального секретаря ОДКБ Хачатурова.

Именно Пашинян открыл дело против дочерней компании Российских железных дорог (РЖД). Его же команда стала распространять слухи о выводе российской военной базы с территории Армении. И буквально несколько дней назад был заключен под стражу армянский миллионер, основной оппонент премьера – Гагик Царукян. Последний, к слову, является абсолютно пророссийским политиком, а его партия «Процветающая Армения» вообще входит в число партнёров путинской «Единой России».

Учитывая, что арест произошёл на днях, что как политическая, так и экономическая ситуация в Армении очень напряжены, что США точно пока не будут поддерживать Ереван, можно сделать предположение, что Пашинян просчитывает, как ему удержаться у власти и избежать госпереворота. На фоне последних событий подобное легко спровоцировать.

И вот теперь происходит масштабное боевое противостояние по линии Нагорного Карабаха и Азербайджана. Ереван проводит мобилизацию, вновь запускается национальный, этнический фактор, временно забываются политические проблемы, экономика уходит на второй план. Пашинян снова находится на острие войны. Однако допускается знаковая ошибка: он не учитывает, что в Баку осознают его шаткие позиции.

Фото: EPA/UPG Добровольцы собираются для отправки в Арцах (регион Нагорного Карабаха), Ереван, Армения, 27 сентября 2020.

На самом деле президент Азербайджана Ильхам Алиев правильно заявил: при желании азербайджанские войска (при военной поддержке со стороны Турции) смогли бы с боями захватить Армению, во всяком случае вернуть семь оккупированных районов и перехватить инициативу в Карабахе. То, что азербайджанские войска захватили семь населенных пунктов на спорной территории (на этом они вряд ли остановятся), - это показательный момент. Но пока речь все равно не идёт о начале крупной войны. Азербайджан ранее уже брал под контроль поселения Карабаха. Однако ситуация потом затихала. Почему подобное происходит? Потому что все прекрасно осознают: Москва не позволит полного ослабления Армении. По различным причинам. Во всяком случае пока.

В Баку внимательно следят за теми взаимоотношениями, которые складываются по линии Ереван – Вашингтон и Ереван – Москва. И сейчас азербайджанцы, конечно же, будут наблюдать за тем, к какой столице за помощью обратится Пашинян, что будет после подобных переговоров. И если ситуация в самой Армении станет неконтролируемой, попытаются воспользоваться этим. Сейчас азербайджанцы решают позиционно проблему, беря под контроль поселение за поселением. Однако пока не рискуют идти на масштабное противостояние.

Вообще-то каждый из вариантов плох: к чьей бы помощи ни прибегнул Пашинян, каждая опция толкает Кремль на радикальные действия, любой вариант означает или в краткосрочной, или в среднесрочной перспективе смену власти в Армении на более пророссийскую. Здесь важно помнить, что многие события конца 1980-х начала 1990-х годов связаны не столько с этническим конфликтом, который несомненно был в регионе до, во время и после царской России, сколько с ролью, скажем так, отдельных людей из силового блока уже советской и постсоветской России.

Фото: EPA/UPG

Изменится ли состояние дел в регионе? Для местных стран-противников – нет. Просто все станет более предсказуемо: так, как было раньше. Вопрос лишь во времени и в инструментарии. Впрочем, остается неясным: захочет ли тогда Россия, как, допустим, сейчас вести с Баку переговоры о возвращении семи оккупированных районов, которые были захвачены в ходе войны в 1990-е годы. Кроме того, уже в текущей ситуации интересно понять, а что будет с уже взятыми азербайджанской стороной населенными пунктами. Вряд ли Баку их обратно отдаст. А это, кстати, значительно повлияет на позиции Пашиняна.

Также необходимо понимать, что Кавказ для западных стран – это такой же глобальный фронт, как и Украина или, в меньшей мере, Беларусь. Кавказ очень важен – как географически, так и с точки зрения ресурсов. Однако сейчас нужно осознать: всё зависит от того, что конкретно от Пашиняна затребует Москва и на что он в конечном счёте согласится.

Киев из нынешней ситуации должен вынести хороший урок, который звучит так: нет никаких замороженных конфликтов, когда они управляются извне. Нагорный Карабах случился по вине Москвы, и только Москвы. Остальное уже – следствие.

В кавказских переговорах есть свой Минский формат, где 11 стран и ОБСЕ, где одним из сопредседателей выступает Россия. Там наличествуют свои Минские соглашения (Мадридские принципы). Там миссия ОБСЕ так же пытается подыграть каждой из сторон. Существует свой аналог «формулы Штайнмайера» и особого статуса. Вообще всё, что вы видите в Украине, берёт свое начало с решения Карабахского конфликта. Который тлеющий, а не замороженный.

Поэтому Украине, глядя на противостояние Армении и Азербайджана, важно помнить: то, что начинается в Москве, в Москве и завершается. Во всяком случае, когда речь заходит о договорах, написанных в Кремле. Единственный противный вариант – это формирование собственной повестки дня, которая российским властям всегда не нравится. И это доказывают сегодняшние события в Нагорном Карабахе.