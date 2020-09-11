Вірменія оголосила карантин до наступного року

У країну буде обмежено в'їзд для іноземців.

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

Відповідне рішення уряд республіки прийняв в п'ятницю, 11 вересня, передає Deutsche Welle.

"Карантин вводиться в зв'язку з пандемією коронавірусу і широкомасштабним поширенням захворювання COVID-19 у Вірменії", - йдеться в рішенні уряду.

Відповідно до постанови в республіку забороняється в'їзд для іноземців за винятком дипломатичних службовців, близьких родичів померлих та осіб, зайнятих в міжнародних перевезеннях. Крім того, всі хто в'їжджає в країну, пройдуть обов'язковий медогляд.

Нагадаємо, 16 березня через поширення коронавірусу уряд Вірменії ввів режим надзвичайного стану, який потім продовжувався п'ять разів і завершився 11 вересня. Тижнем раніше парламент Вірменії прийняв ряд поправок до законів, що дозволяє знову ввести карантин.

У червні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав ситуацію з коронавірусом у країні "пеклом".

За даними органів охорони здоров'я республіки, за минулу добу коронавірус в Вірменії виявили у 177 осіб. На 11 вересня зафіксовано 45 503 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Від наслідків COVID-19 померли 1189 чоловік, одужали 41 534 особи.