"Укрзалізниця" закриває шість станцій на посадку через коронавірус

Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

"Укрзалізниця" закриває на посадку шість станцій через коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

За рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, припиняється продаж квитків з окремих залізничних станцій.

Так, з 00:01 14 вересня закрито продаж квитків із станцій Ніжин, Носівка, Волочиськ, Чоп, Ларга, Славута-1 на поїзди: №81/82 Київ - Ужгород; №136/135 Снятин - Одеса - Чернівці; №122/121 Миколаїв - Рівне; №88/87 Ковель - Новоолексіївка; №108/107 Одеса - Ужгород; №110/109 Львів - Херсон; №779/780 Суми - Київ, Вінниця; №786/785 Київ - Шостка; №774/773 Київ - Шостка; №45/46 Ужгород - Лисичанськ; №98/97 Ковель - Київ; №43/44 Галич - Київ - Івано-Франківськ; №601/602 Львів - Тячів; №117/118 Київ - Чернівці.

До врегулювання ситуації зазначені поїзди проїжджатимуть через зазначені станції без посадки пасажирів.

Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 7 вересня тимчасово скасувала посадку пасажирів у Тернополі, який потрапив у "червону" карантинну зону. Квитки на поїзди продавати не будуть, проте висадка пасажирів на станції здійснюватиметься.