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МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Україна в переліку МОЗ віднесена до "зеленої" зони.

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 11 вересня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Перелік містить дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також наявна інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній країні.

Фото: пресслужба МОЗ

В Україні цей показник складає 88,1 активного випадку на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.

Нагадаємо, сьогодні в Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини. Померли 53 людини, 1128 одужали.

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