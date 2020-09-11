МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон станом на 11 вересня 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Перелік містить дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також наявна інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тисяч населення в кожній країні.
В Україні цей показник складає 88,1 активного випадку на 100 тисяч населення. У переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.
Нагадаємо, сьогодні в Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіли 3144 людини. Померли 53 людини, 1128 одужали.