Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу, який був виявлений у неї 23 серпня.
Про це повідомила прессекретарка Тимошенко Марина Сорока на своїй сторінці в Facebook.
"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще", - зазначила Сорока.
Вона додала, що у Тимошенко все ще є запалення легень, але лікування йде успішно.
Нагадаємо, що Тимошенко після виявлення хвороби отримувала курс інтенсивної терапії. Її стан оцінювався як важкий.
Повідомлялося, що температура не опускалася нижче 39 градусів.
2 серпня стало відомо, що коронавірусом захворів ще один нардеп від "Батьківщини" - Іван Крулько.