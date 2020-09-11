Лідерка "Батьківщини" все ще лікується від запалення легень.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко одужала від коронавірусу, який був виявлений у неї 23 серпня.

Про це повідомила прессекретарка Тимошенко Марина Сорока на своїй сторінці в Facebook.

"Нарешті настала черга добрих новин! Щойно Юлія Володимирівна отримала НЕГАТИВНИЙ результат тесту на COVID-19. Коронавірус подолано. Вона почуває себе значно краще", - зазначила Сорока.

Вона додала, що у Тимошенко все ще є запалення легень, але лікування йде успішно.

Нагадаємо, що Тимошенко після виявлення хвороби отримувала курс інтенсивної терапії. Її стан оцінювався як важкий.

Повідомлялося, що температура не опускалася нижче 39 градусів.

2 серпня стало відомо, що коронавірусом захворів ще один нардеп від "Батьківщини" - Іван Крулько.