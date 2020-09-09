AstraZeneca призупнила дослідження вакцини від ковіду через хворобу в одного з добровольців

Інформації про пацієнта, природу та важкість його хвороби не розголошують.

Фармакологічна компанія AstraZeneca заявила про паузу у випробуванні вакцини від коронавірусу через виявлену хворобу в одного з добровольців.

У компанії заявили, що це звична практика під час випробувань нового препарату, пише AFP.

AstraZeneca є одним із лідерів глобальних перегонів за вакцину від коронавірусу. Вона розробляє препарат спільно з Оксфордським університетом.

"У межах рандомінізованих контрольованих глобальних досліджень оксфордської вакцини проти коронавірусу був запущений наш стандартний процес нагляду, і ми добровільно призупинили вакцинацію, щоб дати можливість незалежному комітету вивчити дані про безпеку", - повідомив представник фармкомпанії.

Він додав, що це "звична дія, що має виконуватися кожного разу, коли в одному з досліджень виявляється потенційно непоясненне захворювання, поки що воно розслідується".

Даних про пацієнта, природу та важкість його хвороби не розголошують.

Підкреслюється, що пауза клінічних випробувань - не рідкість, але вважається, що це вперше відбулося під час випробування вакцини від COVID-19.

AstraZeneca – одна з 9 компаній, які зараз перебувають на третьому етапі клінічних випробувань вакцини від ковіду. Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини.

Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

Нагадаємо, що 4 вересня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про ведення перемовин Україною з компанією AstraZeneca щодо майбутньої закупівлі вакцин. Також переговори йдуть з іншими компаніями-лідерами, які перебувають на третій стадії випробувань.