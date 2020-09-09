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Кількість нових випадків COVID-19 у світі досягла 27,7 млн

Померли за добу - 4 483 людини.

Кількість нових випадків COVID-19 у світі досягла 27,7 млн
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 9 вересня у світі зареєстрували 247 058 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Померли за добу - 4 483 людини.

Про це свідчать дані Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 27 738 653 випадки інфікування. Від ускладнень захворювання померли 901 866 чоловік. Успішно подолали хворобу і вилікувалися - 19,8 млн чоловік.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень - США, Індія, Бразилія, Росія і Перу. 

Найбільше хворих на корнавірус у США - 6 514 231, в Індії - 4 367 436, в Бразилії - 4 165 124, у Росії - 1 035 789, в Перу - 696 190.

Лідерами за кількістю летальних випадків є США -194 032; Бразилія - 127 517; Індія - 73 923; Мексика - 67 781 і Великобританія - 41 586.

Нагадаємо, в Україні за останній місяць захворюваність на COVID-19 зросла майже удвічі.

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