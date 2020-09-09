Стало відомо, чому Марію Колесникову хотіли вивезти в Україну

Білоруські силовики обрали Україну для видворення опозиційних діячів Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова через відсутність у останніх Шенгенської візи.

Про це Родненков та Кравцов розповіли в інтерв'ю LB.ua.

"Основне завдання було вивезти Марію за кордон, щоб тим самим дискредитувати її наміри. Зазвичай для організації подібної провокації обираються країни Євросоюзу. Але у нас з Антоном просто не було національної Шенгенської візи, яку зараз вимагають від білорусів для перетину кордону у зв'язку з пандемією коронавірусу. Як я розумію, згідно з планом спецслужб, ми повинні були вивозити Колесникову на своєму автомобілі. Виходячи з того, що у нас віз не було, була обрана українська сторона", - сказав Іван Кравцов.

За словами Антона Родненкова, спецоперація по видворенню опозиціонерів проходила "дуже сумбурно".

"У день викрадення до мене підходили силовики і уточнювали інформацію про наявність у мене Шенгенської візи. У мене були документи на Естонію. Тому вони дізнавалися: чи можу я їхати в Естонію, яким чином взагалі до Естонії можна дістатися? Було видно, що вони самі до кінця не були впевнені, в якому напрямку нас супроводжувати. Все робилося похапцем, нашвидкуруч", - сказав Родненков.

Він уточнив, що в Росію їх не вивезли тому, що це суперечило б пропагандистському порядку денному з боку державних ЗМІ Білорусі, які стверджують, що за протестами в країні стоїть Захід.

Нагадаємо, інформація про те, що з Кравцовим і Родненковим був утрачений зв'язок, з'явилася 7 вересня після повідомлення про викрадення однієї з лідерок білоруської опозиції Марії Колесникової в центрі Мінська. Уранці 8 вересня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникову нібито затримали під час спроби перетнути кордон з Україною. У білоруській прикордонній службі також заявили, що вона буцімто намагалася зробити це незаконно.

У Державній прикордонній службі в коментарі LB.ua заявили, що Колесникова не прибувала в українські прикордонні пункти пропуску, а також що Родненков і Кравцов проходили необхідні заходи прикордонного контролю.

ЗМІ повідомили, що Колесникова порвала свій паспорт, щоб її примусово не відправили з Білорусі в Україну. Про те, що Колесникова умисне унеможливила свій виїзд за кордон, повідомив і заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко: "Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон".

Він додав, що Родненков і Кравцов також виїхали з Білорусі "не з власної волі". Згодом у Держприкордонслужбі України в коментарі LB.ua також повідомили, що Родненкова та Кравцова пропустили на територію України.