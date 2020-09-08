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Колесникова не прибувала в прикордонні пункти України (оновлено)

Родненков і Кравцов проходять прикордонний контроль. 

Колесникова не прибувала в прикордонні пункти України (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Член Координаційної Ради Марія Колесникова, повідомлення про викрадення якої з'явилося 7 вересня, не прибувала в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю.

Про це у коментарі LB.ua повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Члени Координаційної ради з трансферу влади в Білорусі Антон Родненков та Іван Кравцов прибули в один з українських пунктів пропуску в Київській області для в'їзду в Україну.

"Вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону", - повідомив Демченко. 

В'їзд іноземців в Україну заборонений до 28 вересня, однак для громадян Білорусі діють преференції

Нагадаємо, що вранці 7 вересня очевидиця повідомила, що невідомі в центрі Мінська посадили Марію Колесникову в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Пізніше стало відомо, що в квартирі Івана Кравцова провели обшук.

Увечері рідні Марії Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

Уранці 8 серпня державне ЗМІ Білорусі БЕЛТА заявило, що Колесникова нібито була затримана при спробі перетину кордону з Україною. В білоруській прикордонній службі також заявили, що Колесникова буцімто незаконно намагалася перетнути кордон. 

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