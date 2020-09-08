У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
У Білорусі заявили, що Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Адвокат Колесникової розповів деталі про її зникнення
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
Оприлюднено відео вірогідного викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
ЗМІ опублікували імена українців, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
У матчі Першої ліги сталася масова бійка гостьових ультрас із поліцією
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Фахівці Charite вивели Навального з коми
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
Актора і співака DZIDZIO знову побили й обікрали в Києві
ГоловнаСвіт

У Росії першу партію вакцини від коронавірусу запустили в громадський обіг

Найближчим часом повинна початися масова вакцинація населення з груп ризику.

У Росії першу партію вакцини від коронавірусу запустили в громадський обіг
Фото: EPA/UPG

МОЗ Росії оголосило про випуск у громадський обіг першої партії вакцини від коронавірусної інфекції Sputnik V виробництва НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії.

Про це інформує російський Интерфакс.

"Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції "Гам-Ковід-Вак" (Sputnik V), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії МОЗ Росії, була випробувана за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена у громадський обіг", - повідомили в пресслужбі відомства в ніч на вівторок, 8 вересня.

Там додали, що найближчим часом очікуються постачання перших партій вакцини в регіони. Після цього повинна початися масова вакцинація населення з груп ризику.

Нагадаємо, що про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу" 11 серпня заявив президент Росії Володимир Путін. Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок.

Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Російська Асоціація організацій з клінічних досліджень раніше закликала МОЗ РФ відкласти державну реєстрацію вакцини, яку розробили в Центрі імені Гамалії. Представники фармринку відзначили, що новий препарат ще "не завершив тестування за участю навіть сотень людей, не кажучи вже про прийнятних у третій фазі декількох тисяч учасників".

Нагадаємо, за підрахунками ВООЗ, вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі становитиме понад 100 мільярдів доларів.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також