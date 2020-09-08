У Росії першу партію вакцини від коронавірусу запустили в громадський обіг

МОЗ Росії оголосило про випуск у громадський обіг першої партії вакцини від коронавірусної інфекції Sputnik V виробництва НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії.

Про це інформує російський Интерфакс.

"Перша партія вакцини для профілактики нової коронавірусної інфекції "Гам-Ковід-Вак" (Sputnik V), розробленої НДЦ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії МОЗ Росії, була випробувана за якістю в лабораторіях Росздоровнагляду і випущена у громадський обіг", - повідомили в пресслужбі відомства в ніч на вівторок, 8 вересня.

Там додали, що найближчим часом очікуються постачання перших партій вакцини в регіони. Після цього повинна початися масова вакцинація населення з груп ризику.

Нагадаємо, що про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу" 11 серпня заявив президент Росії Володимир Путін. Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок.

Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської вакцини. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Російська Асоціація організацій з клінічних досліджень раніше закликала МОЗ РФ відкласти державну реєстрацію вакцини, яку розробили в Центрі імені Гамалії. Представники фармринку відзначили, що новий препарат ще "не завершив тестування за участю навіть сотень людей, не кажучи вже про прийнятних у третій фазі декількох тисяч учасників".

Нагадаємо, за підрахунками ВООЗ, вартість вакцини від COVID-19 для всіх людей на Землі становитиме понад 100 мільярдів доларів.