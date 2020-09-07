Від початку протестів у Білорусі затримали понад 10 тисяч осіб, - Латушко

З 9 серпня, відколи в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, у країні було затримано понад 10 тисяч людей, причому близько 450 осіб зазнали катувань.

Про це під час пресконференції в Польщі заявив член Координаційної ради Павло Латушко, передає TUT.BY.

"За нашими даними, більш як 450 громадян нашої країни, а також Польщі були зазнали нелюдських тортур. На жаль, є люди, які були вбиті і які зникли безвісти", - зазначив він.

Латушко заявив, що Координаційна рада планує посилити міжнародну діяльність Ради, щоб "сотні тисяч, мільйони білорусів, які виходять на вулиці міст, не відчували себе залишеними міжнародною спільнотою".

Протестні акції тривають у Білорусі вже 30-й день. Люди вимагають відставки президента Олександра Лукашенка, який за офіційними результатами виборів отримав понад 80% голосів.

Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. Після затримань катувань зазнали щонайменше 450 осіб.

МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

7 вересня у Білорусі повідомили про викрадення однієї з лідерок опозиції Марії Колесникової.

Згодом адвокат Колесникової Ілля Салей повідомив LB.ua, що зв'язок втрачено ще з кількома білоруськими опозиціонерами, зокрема з прессекретарем Координаційної ради Антоном Родненковим і виконавчим секретарем Координаційної ради Іваном Кравцовим.

Міліція Мінська спростовує затримання білоруської опозиціонерки, члена Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової. КДБ та Слідчий комітет інформацію не коментують.