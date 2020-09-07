Меркель допустила санкції проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2", який має транспортувати газ до Німеччини, через можливу причетність Кремля до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив представник канцлера Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

"Канцлер поділяє зауваження міністра закордонних справ", - сказав Зайберт, відповідаючи на питання про коментарі Гайко Мааса, який напередодні говорив, що "дії" Росії можуть змусити Німеччину відмовитися від підтримки газогону.

Зайберт пояснив, що Меркель вважає неправильним виключати з обговорення будь-який з варіантів.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального.

Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що Росія повинна прояснити ситуацію із замахом на опозиційного політика Олексія Навального, однак на рішення щодо будівництва "Північного потоку-2" це не вплине.