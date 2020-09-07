На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
На Рівненщині жінка застрелила свого чоловіка та поранила малолітню доньку
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
Французький актор Депардьє прийняв православ’я
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
У Мінську на протест вийшли близько 100 000 людей, почалися масові затримання (оновлено)
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
Дві з шести країн відмовились від участі у військових навчаннях в РФ "Кавказ-2020"
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
У Білорусі повідомили про викрадення Марії Колесникової (оновлено)
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф"
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Ковідний безлад. Що відбувається в українських лікарнях
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
Відбулася екстрена нарада української делегації ТКГ
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
​​МОЗ нагадав, як діяти, якщо з'явились симптоми коронавірусу
ГоловнаСвіт

Меркель допустила санкції проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального

Канцлерка погодилася із зауваженнями глави МЗС ФРН Гайко Мааса.

Меркель допустила санкції проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключає запровадження санкцій проти російського газогону "Північний потік-2",  який має транспортувати газ до Німеччини, через можливу причетність Кремля до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив представник канцлера Штеффен Зайберт, повідомляє Reuters.

"Канцлер поділяє зауваження міністра закордонних справ", - сказав Зайберт, відповідаючи на питання про коментарі Гайко Мааса, який напередодні говорив, що "дії" Росії можуть змусити Німеччину відмовитися від підтримки газогону.

Зайберт пояснив, що Меркель вважає неправильним виключати з обговорення будь-який з варіантів.

Раніше уряд Німеччини повідомив, що спеціальна лабораторія Бундесверу підтвердила отруєння Олексія Навального речовиною так званої групи "Новачок".

Німецький уряд "категорично засуджує" напад на опозиційного політика. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель виступала за те, щоб не пов'язувати отруєння Навального із добудовою "Північного потоку-2" і висловилася за завершення проєкту. Про це вона заявила ще до підтвердження отруєння Навального. 

Після цього канцлерка назвала замах на російського опозиційного політика злочином і зажадала від уряду Росії пояснень цього нападу. 

Раніше прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що Росія повинна прояснити ситуацію із замахом на опозиційного політика Олексія Навального, однак на рішення щодо будівництва "Північного потоку-2" це не вплине.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Новини по темі:

Читайте також