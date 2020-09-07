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Джонсон: Британія готова рухатися далі, якщо до 15 жовтня не буде угоди з ЄС

Прем'єр Британії хоче таку саму угоду з ЄС, як з Канадою.

Джонсон: Британія готова рухатися далі, якщо до 15 жовтня не буде угоди з ЄС
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в разі непідписання угоди з Європейським Союзом про торгівлю Британія готова рухатися далі без документа.

Про це повідомляє Politico.

"Якщо ми не зможемо домовитися до того часу (15 жовтня - ред.), то я не бачу, що між нами буде угода про вільну торгівлю, і ми повинні прийняти це і рухатися далі", - заявив очільник уряду Британії.

Обидві сторони планують узгодити угоду про торгівлю і майбутні відносини до зустрічі лідерів ЄС 15 жовтня.

Джонсон також знову закликав ЄС запропонувати Британії торговельну угоду, аналогічну тій, яку вона має з Канадою. Однак у ЄС вважають, що, з огляду на географічну близькість Британії і тісні зв'язки з блоком, така угода неможлива.

"Навіть на цьому пізньому етапі, якщо ЄС буде готовий переглянути свої нинішні позиції і погодитися з цим, я буду радий. Але заради угоди ми не можемо і не будемо йти на компроміс щодо основ того, що означає бути незалежною країною" - заявив прем’єр Британії.

Нагадаємо, нещодавно в уряді Британії заявили, що не бояться вийти з переговорів щодо Brexit без угоди. Головний перемовник стосовно Brexit заявив, що Британія не стане "державою-клієнтом" Брюсселя.

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