Французький актор Депардьє прийняв православ’я

Французький актор та симпатик президента Росії Володимира Путіна Жерар Депардьє прийняв православ’я в соборі Святого Олександра Невського у Парижі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Обряд хрещення відбувся в п'ятницю, 4 вересня. На церемонію зібралися близько 30 осіб. За даними ЗМІ, Депардьє також став хрещеним батьком дівчинки, яку хрестили в той же день.

71-річний актор наголосив, що йому подобається православне богослужіння. Своїм духовним наставником Депардьє назвав митрополита Псковського і Порховского Тихона (Шевкунова), якого в ЗМІ вважають "духівником Путіна".

Нагадаємо, у 2013 році Депардьє отримав російський паспорт за особистим розпорядженням Путіна. У Росії актор переховувався від переслідування за несплату податків у себе на батьківщині. Також Депардьє не раз зізнавався у своїй симпатії до політики Путіна.

У 2015 році бойовики "ДНР" запрошували Депардьє в гості. Цього ж року він потрапив у список персон нон-грата в Україні, а прокат фільмів з його участю заборонений. У