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Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків

В "чорний список" потрапили, зокрема, чинні та колишні народні депутати та члени українського уряду.

Росія запровадила санкції проти Порошенка і низки інших українських політиків
Фото: eurosolidarity.org

Російський уряд включив до санкційного списку низку українських політиків, серед яких, зокрема, п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній нардеп від "Голосу" та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Про це йдеться в постанові російського уряду, текст якої опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

В список осіб, щодо яких в Росії вводяться спеціальні економічні заходи, також потрапили: члени депутатської фракції "Голос" Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Сергій Рахманін, Кіра Рудик, Інна Совсун, Олександра Устінова, Ярослав Юрчишин, Леся Василенко, нардеп та член Меджлісу кримськотатарського народу Рустем Умеров, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина.

В списку також депутати від "Євросолідарності": Михайло Забродський, Яна Зінкевич, Софія Федина, Олег Синютка, ексвіцепрем'єр Степан Кубів, екснардеп Ірина Луценко, депутат від "ЄС" та член Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

Персонами нон ґрата в Росії також стали депутати фракції "Батьківщина": Валентин Наливайченко, Григорій Немиря, Сергій Тарута.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України 2 вересня засудило отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального хімічною речовиною з групи "Новачок" і закликало світ посилити санкції проти Росії.

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