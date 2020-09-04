Білоруські ЗМІ оприлюднили "перехоплену" Мінськом "розмову Варшави й Берліна" про Навального

На записі голоси двох людей, один з яких - "Нік" з Берліна, інший - "Майк" з Варшави.

Близький до пресслужби президента Білорусі Олександра Лукашенка телеграм-канал "Пул першого" оприлюднив аудіозапис на підтвердження слів Лукашенка про те, що інформація уряду Німеччини про отруєння політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок" - фальсифікація.

На записі голоси двох людей, один з яких - "Нік" з Берліна, інший - "Майк" з Варшави.

Повна розшифровка розмови:

Варшава: Алло! Добрий день, Нік. Як наші справи?

Берлін: Начебто все за планом ... Матеріали по Навальному готові. Будуть передані в адміністрацію канцлера. Очікуємо її заяви.

Варшава: Отруєння підтверджується точно?

Берлін: Послухай, Майк, в даному випадку це не так важливо...Йде війна...А під час війни всякі методи хороші.

Варшава: Згоден. Треба відбити охоту Путіну сувати ніс у справи Білорусі...Це найефективніший шлях - втопити його в проблемах Росії, а їх чимало! Тим більше, найближчим часом у них вибори, день голосування в регіонах Росії.

Берлін: Цим і займаємося...А як ваші справи в Білорусі?

Варшава: Якщо чесно, не дуже. Президент Лукашенко виявився міцним горішком. Вони професіонали і організовані. Зрозуміло, що їх підтримує Росія. Чиновники і військові вірні президенту. Поки працюємо. Решта при зустрічі, не по телефону.

Берлін: Так-так, розумію, тоді до зустрічі, бувай.

Варшава: Бувай.

3 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів російському прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну про перехоплення білоруською розвідкю "цікавої розмови" між Варшавою та Берліном, яка нібито доводить, що інформація про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального бойовою речовиною класу "Новачок" не відповідає дійсності.