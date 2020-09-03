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Лукашенко заявив прем’єру Росії, що "ніякого отруєння Навального не було"

Президент Білорусі послався на дані своєї військової розвідки.

Лукашенко заявив прем’єру Росії, що "ніякого отруєння Навального не було"
Фото: EPA/UPG

Президент Білорусії Олександр Лукашенко розповів російському прем'єр-міністру Михайлу Мішустін, що заяви уряду Німеччини про отруєння політика Олексія Навального речовиною з групи "Новачок" - фальсифікація.

Про це пише білоруське державне інформагентство БелТА.

"Так я вам повинен сказати, що вчора або позавчора, я точно не пам'ятаю, до виступу Меркель (вона заявила, що йому - Навальному - хотіли закрити рот) ми перехопили розмову. Ми так розуміємо, Варшава розмовляє з Берліном. Два абоненти на зв'язку. Перехопила наша радіоелектронна військова розвідка. Оскільки там (на західних рубежах Білорусі, - Прим. БЕЛТА) розгорнуті частини, і ми, звичайно, ведемо і в радіосфері протиборство з натовцями", - пояснив президент.

За його словами, була перехоплена "цікава розмова", яка "чітко говорить про те, що це фальсифікація".

"Ніякого отруєння Навального не було", - констатував Лукашенко.

Він пообіцяв дати Мішустіну почитати розшифровку і потім передати перехоплені дані ФСБ.

Лукашенко припустив, що група фахівців підготувала для канцлера Німеччини Ангели Меркель та її адміністрації факти, а можливо, і заяву, яку вона потім зачитала.

"Зробили вони це - цитата: "Щоб відбити охоту Путіну сунути ніс у справи Білорусі". Я процитував цю розмову. Розумієте, наскільки по-єзуїтському чинять ці люди", - поділився він.

Президент Білорусі вважає, що директор ФСБ Олександр Бортніков і глава СЗР Сергій Наришкін повинні "серйозно розібратися в цій ситуації".

Нагадаємо, 20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. 

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков натякнув, що Навального могли отруїти за межами Росії.

Учора Україна закликала ввести санкції проти Росії через отруєння Навального.

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