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Cуд Словаччини виправдав бізнесмена, якого підозрювали у вбивстві журналіста Куцяка

Підозрюваний у вбивстві відбувся штрафом у 5 тисяч євро за незаконне зберігання зброї.

Cуд Словаччини виправдав бізнесмена, якого підозрювали у вбивстві журналіста Куцяка
Фото: EPA\UPG

Спеціалізований кримінальний суд міста Пізенок у Словаччині виправдав бізнесмена Маріана Кочнера, якого вважали замовником убивства журналіста Яна Куцяка.

Про це повідомило видання Novinky.

Суд ухвалив, що доказів обвинувачення недостатньо для доведення причетності Кочнера до вбивства. Також виправдали і Олену Жус, яку вважали посередником.

Водночас колишнього поліціянта Томаша Сабо, який привіз виконавця убивства на місце злочину, засудили до 25 років позбавлення волі.

Кочнеру присудили п’ять тисяч євро штрафу за незаконне зберігання зброї та торгівлю нею.

Нагадаємо, журналіста-розслідувача Яна Куцяка вбили разом з його дівчиною Мартіною Кусніровою у власному будинку в селищі Велька Мача під містом Трнава. Правоохоронці припускають, що вбивство сталося в період з 22 по 25 лютого 2018 року. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що уряд готовий заплатити €1 млн за інформацію, яка допоможе розслідуванню.

Мотивом злочину могла бути професійна діяльність журналіста, зокрема його розслідування діяльності італійської мафії на сході країни.

У березні 2018 року поліція затримала підозрюваного.

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