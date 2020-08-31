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Словаччина змінює порядок в'їзду для українців

При перетині кордону від українців вимагатимуть підтвердження реєстрації на відповідній веб-сторінці.

Словаччина змінює порядок в'їзду для українців
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua/

Словаччина впроваджує зміни до порядку в'їзду іноземців, зокрема – українців для стримування поширення коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Відповідно до повідомлення, що надійшло від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 08:00 (київського часу) 01.09.2020 року при перетині кордону від осіб, що прямують з України у Словаччину, вимагатимуть підтвердження реєстрації на веб-сторінці: https://korona.gov.sk/uk/ehranica. Його надсилають на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Нагадаємо, влада Угорщини вирішила закрити в'їзд в країну для іноземців з 1 вересня.

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