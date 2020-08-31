Лукашенко взявся за оновлення конституції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив голову Верховного суду Валентина Сукала підключитися до роботи з оновлення Конституції.

Про це інформує білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

"Я хочу, щоб ви все-таки як досвідчена людина своє слово сказали. І з приводу судів. Багато хто хоче - і в самому суддівському співтоваристві - якоїсь незалежності. Хоча я готовий з ким завгодно сперечатися, що найбільш незалежний суд - в Білорусі. Нехай ніхто не сміється. Ви ніколи від мене таємно не отримували жодного дзвінка, у нас все відкрито", - сказав, звертаючись до голови Верховного суду глава Білорусі.

Зараз у Білорусі фахівці, в тому числі судді Конституційного суду, працюють над змінами до головного закону країни, зазначив президент. Потім проект оновленої Конституції буде винесено на громадське обговорення.

"Щоб покрутили, висловили свою думку, що їм подобається, не подобається, свої міркування. Але при цьому хочу сказати особливо завзятим, які криком кричать за зміни: вони повинні розуміти, що у кожної дорослої людини при голосуванні за те чи інше питання на референдумі за Конституцією є один голос - і у селян, і у робітників, вчителів, лікарів, фахівців, і у тих, хто досяг 18-річного віку і сьогодні бродить по вулицях спокійного, чистого, затишного Мінська", - зазначив Лукашенко.

При цьому він зауважив, що голос неповнолітніх громадян країни, яких також чимало на мітингах, враховуватися не може, хоча вони й можуть висловлювати свою думку.

Варто зауважити, що Конституція Білорусі зразка 1994 року передбачала повний контроль і підпорядкування Верховній раді республіки виконавчої влади.

Раніше Лукашенко заявляв, що готовий вести діалог, зокрема про оновлення Конституції, насамперед з трудовими і студентськими колективами, але "з вулицею за стіл переговорів не сяде". Він пригрозив студентам, які беруть участь в акціях протесту, призовом до армії.

Нагадаємо, 24 серпня Лукашенко доручив "розібратися" з учителями, які не поділяють державної ідеології.

Раніше президент Білорусі назвав фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".

З 9 серпня, коли державні екзитполи оприлюднили попередні результати виборів, за якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, у Білорусі тривають акції протесту.