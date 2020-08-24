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Лукашенко доручив "розібратися" з вчителями, які не поділяють державну ідеологію

"Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися".

Лукашенко доручив "розібратися" з вчителями, які не поділяють державну ідеологію
Фото: tut.by

Перший президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив "розібратися" з вчителями, які не поділяють державну ідеологію. Про це він сказав 24 серпня, приймаючи доповідь міністра освіти Білорусі, передає Белта.

"Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити, причому робимо дуже активно і дуже жорстко припиняємо всякі наїзди на вчителів, лікарів", - сказав він.

"Якщо хтось перекинувся в інший табір, нам теж треба з ними розбиратися", - висловився Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі державна освіта, державні школи і державна ідеологія. 

"І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: йдіть викладайте, вчіть, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко назвав фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами". Він попросив громадян пробачити "помилки правоохоронців".

23 серпня під час масового маршу "За нову Білорусь" Лукашенко прилетів у свою резиденцію у Мінську в бронежилеті та зі зброєю.

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