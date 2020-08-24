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У Мінську затримали двох членів координаційної ради опозиції

Вони приїхали на Мінський тракторний завод, щоб підтримати страйкуючих робітників.

У Мінську затримали двох членів координаційної ради опозиції
Фото: facebook.com/KavalkovaVolya

У Мінську біля тракторного заводу ОМОН затримав членів президії Координаційної ради опозиції - довірену особу екскандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову і представника страйкому МТЗ Сергія Дилевського.

Ковалькова на своїй сторінці у фейсбук повідомила, що вона приїхала поговорити з робітниками, які страйкують, та заступником генерального директора заводу по ідеології. 

В цей час біля прохідної зібралися близько 20 робітників. 

Співробітники ОМОН звинуватили Ковалькову та Дилевського в організації несанкціонованого масового заходу і відвезли автозаком.

За інформацією в ГУВС Мінміськвиконкому, вони затримані в рамках адміністративного процесу.

Нагадаємо, про створення Координаційної ради для трансферу влади у Білорусі Світлана Тихановська оголосила 14 серпня. До неї увійшли представники громадянського суспільства, відомі білоруси, зокрема нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Лукашенко назвав координаційну раду опозиції спробою захоплення влади.

Протести у Білорусі почалися 9 серпня після президентських виборів. ОМОН жорстоко затримував мітингувальників. Відомо про щонайменше чотири жертви протестів

По неділях другий тиждень поспіль у Мінську проводять багатотисячні марші свободи. Головна вимога мітингувальників - Лукашенко має піти з посади президента.

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