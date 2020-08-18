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Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич увійшла до координаційної ради Білорусі

Рада створена за дорученням головної опонентки Лукашенка Світлани Тихановської.

Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич увійшла до координаційної ради Білорусі
Фото: EPA/UPG

Нобелівська лауреатка з літератури білоруска Світлана Алексієвич увійшла до координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі".

Про це повідомляє телеграм-канал NEXTA Live.

Також до нього увійшли довірена особа Тихановської Ольга Ковалькова, координаторка штабу Віктора Бабарика Марія Колеснікова, голова асоціації "Інноваційне приладобудування" Людмила Антоновська, засновник і власник магазину подарунків, сувенірів, одягу в національному стилі Symbal.by Павло Бєлоус, правозахисник, голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Бєляцький, юристи, економісти, журналісти, вчителі, лікарі тощо.

Як зазначає видання, список постійно зростає.

"Найближчим часом координаційна рада створить свій політичний орган, який візьме на себе процес мирної передачі влади. Це історична подія. Слідкуйте за новинами", - йдеться в повідомленні.

Головна опонентка Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення координаційної ради "для трансферу влади в Білорусі" 14 серпня. За словами Тихановської, увійти до складу ради можуть представники громадянського суспільства, "шановані та відомі білоруси" і професіонали своєї справи.

17 серпня Тихановська заявила про готовність стати національним лідером.

Наразі вона перебуває в Литві.

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