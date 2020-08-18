У Китаї видали перший патент на вакцину проти COVID-19

Державне управління у справах інтелектуальної власності КНР видало перший патент на вакцину від коронавірусу.

Про це повідомляє УНІАН.

Патент отримали Академія військово-медичних наук Народно-визвольної армії і компанія CanSino Biologics, які розробили рекомбінантну вакцину від COVID-19 (на основі аденовірусного вектора) Ad5-nCoV.

У червні ця вакцина отримала спеціальний дозвіл на рік для військового використання. У березні препарат став першим у Китаї, схваленим для клінічних випробувань.

Як ідеться в документі, тестування на мишах і морських свинках показало, що вакцина має гарну імуногенність. Також препарат можна легко виготовити, що забезпечить його швидке масове виробництво.

Нагадаємо, наприкінці липня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень.

Ляшко повідомив, що компанія вже на третій клінічній стадії і перша у списку серед розробників у списку ВООЗ.

"Представники компанії говорять, що вакцина коштуватиме приблизно $20, близько 500 гривень за одну дозу. Однак вона потребуватиме дворазового введення. Я не можу сказати, це (відбудеться, - ред.) через місяць, два чи через тиждень, оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції немає, препарат не зареєстрований", - говорив головний санлікар.

За його словами, вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями.