Керівництво ОБСЄ планує візит до Білорусі

Ідеться про переговори "з усіма зацікавленими сторонами".

Керівництво Організації з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ) заявило про намір провести переговори з усіма зацікавленими сторонами у Білорусі. Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама і міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде хочуть відвідати Білорусь.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на опубліковану пресслужбою заяву ОБСЄ.

Головуюча на цей момент в ОБСЄ Албанія висловила стурбованість умовами проведення виборів президента в Білорусі, за якими не могло спостерігати Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, а також застосуванням сили проти мирних протестувальників, масовими затриманнями, тортурами і жорстокою поведінкою силовиків.

"Необхідний відкритий і конструктивний діалог для пошуку шляху вперед у Білорусі. ОБСЄ готова підтримати це і взаємодіяти з усіма зацікавленими сторонами", - сказано в заяві.

Уряду Білорусі було направлено офіційну пропозицію щодо візиту чинного голови ОБСЄ, прем'єр-міністра і міністра з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рами і міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Голова ОБСЄ ще раз підкреслює термінову необхідність повного дотримання принципів і зобов'язань ОБСЄ, зокрема сприяння та захисту основних свобод і прав людини, а також поваги до суверенітету і територіальної цілісності", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 14 серпня Центральна виборча комісія Білорусі оголосила остаточні результати виборів президента. Олександр Лукашенко, за офіційними даними, набрав 80,1% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська - 10,1%. Проти всіх проголосували 267 360 осіб. Усього на виборах проголосували 8 818 956 осіб.

Головна суперниця Лукашенка на виборах Тихановська не визнає результатів виборів і наголошує, що на тих дільницях, "де рахували голоси чесно", у неї підтримка на рівні 60-90%. Вона закликала мерів усіх білоруських міст стати організаторами мирних масових акцій з народом.