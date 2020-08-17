Меркель у вівторок говоритиме з Путіним про Білорусь

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 18 серпня, проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним на тлі протестів у Білорусі.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на пресслужбу президента Литви Гітанаса Науседи.

Канцлерка поінформувала президента Литви про те, що у вівторок вранці відбудуться її переговори з президентом Росії. Нині Берлін через дипломатичні канали також намагається зв'язатися з Олександром Лукашенком з метою врегулювання ситуації, що склалася.

Нагадаємо, посол Білорусі у Словаччині та колишній помічник Олександра Лукашенка Ігор Лещеня виступив на підтримку мирних протестувальників. За його словами, "сотні співвітчизників відчули на собі, як низка представників правоохоронних органів повною мірою відродила традиції НКВС у толерантній європейській Білорусі XXI століття".

Зазначимо, в суботу, 15 серпня, стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко під час телефонної розмови з Володимиром Путіним домовився з ним, що Росія "за першим запитом" надасть Білорусі "всесторонню допомогу із забезпечення безпеки у випадку зовнішніх військових загроз".

На нараді в центрі електронного управління в Міністерстві оборони Лукашенко сказав: "Коли йдеться про військову складову, у нас є договір із Російською Федерацією в межах Союзної держави та Організації Договору про колективну безпеку. Якраз ці моменти підходять під цей договір".