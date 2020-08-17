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Латвія, Литва та Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі

Голова МЗС Латвії не прогнозує великого потоку біженців, хоча це залежить від розвитку ситуації.

Латвія, Литва та Польща готові прийняти політичних біженців із Білорусі
Фото: EPA/UPG

Латвія готова прийняти політичних біженців із Білорусі відповідно до нинішніх законів та обмежень, пов'язаних з COVID-19.

Про це заявив міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс після засідання уряду, передає Delfi.

Він розповів, що уряд обговорював можливість відкрити кордон для громадян Білорусі.

Рінкевичс зазначив, що не прогнозує великого потоку біженців, хоча це залежить від розвитку ситуації. "Сподіваюся, що великі репресії не почнуться, але ми готові прийняти політичних біженців, не чекаючи, що це буде дуже велика їх кількість", - сказав Рінкевичс.

Голова МЗС повідомив, що наразі Латвія не отримувала прохань про надання притулку від громадян Білорусі. При цьому впродовж останніх років кілька білорусів просили Латвію про притулок, але нікому з них цього статусу не було надано.

Раніше з такою самою заявою виступив голова комітету Сейму Литви з закордонних справ Емануеліс Зінгеріс.

Також ЗМІ повідомляють, що заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач під час засідання комісії зазначив, що країна готується прийняти біженців.

"Польща готується до можливої хвилі - великої чи малої - так званих політичних біженців, тих осіб, які через переслідування захочуть перейти кордон", - сказав він.

Пшидач також повідомив, що Польща уже підготувала законодавчий пакет для полегшення отримання віз громадянами з Білорусі.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. При цьому вона читала своє звернення з аркуша. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що Тихановська записала відеозвернення під тиском, і пообіцяв обговорити питання про надання їй політичного притулку з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Пізніше Тихановська записала звернення, у якому закликала мерів міст Білорусі виступити організаторами мирних протестів 15 і 16 серпня.

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