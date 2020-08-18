Устоит ли Лукашенко?

Желание попрощаться с Лукашенко было столь велико, а фальсификации власти на выборах столь беспардонными, что это возмутило даже самых аполитичных белорусов. А потом Лукашенко допустил серьёзнейшую ошибку: он приказал избивать молодых белорусов . Именно этого не могли простить трудяги – отцы поднялись защитить детей. То же самое происходило после избиения студентов в Киеве в ноябре 2013 года. Родители вышли на миллионный марш, потому что их детей избили, а не потому, что их так сильно интересовала ассоциация с ЕС.

Проблема Александра Лукашенко – не многотысячные митинги, белорусская молодёжь и интеллигенция. Проблема Лукашенко – проигрыш на своём электоральном поле. Рабочие и крестьяне, которые за него многие годы голосовали и не выходили на протестные марши, сначала сказали ему «нет» на выборах, а потом остановили работу и вышли на улицы крупных белорусских городов.

Революция ревёт, но пока не свергает

Сейчас всё будет идти с определённой динамикой: люди будут выходить на протесты, а Лукашенко – делать всё возможное, чтобы протесты каким-то образом нивелировать.

Фото: EPA/UPG Самый крупный протест за всю историю Беларуси. на улицах Минска сотни тысяч людей

Сейчас он тянет время. Вот уже и предложения звучат о пересмотре Конституции, новом референдуме, о готовности передать часть полномочий. Лукашенко повторяет то, что в виде требований заявляла Тихановская. Только теперь он говорит об общих рабочих группах с оппозицией. Там кто-то будет покупаться должностями (подобное в Беларуси принято), кто-то напрямую подчиняться слову КГБ, а кто-то сойдёт с дистанции. Если оппозиция согласится с предложенным сценарием, в конце такого забега точно останется только один – сам Лукашенко.

У оппозиции есть одна проблема – отсутствие лидеров и реальных противоборствующих власти партий. На самом деле это – ключевое. Любое движение (даже при хорошем финансировании и правильной организации уличной борьбы) обречено на угасание, если нет осязаемых целей и достигнутых результатов. Без четкой политической программы и структур, которые возьмут на себя ответственность, это практически невозможно.

Допустит ли очередные ошибки Лукашенко? Вероятно, что да. И здесь, скорее, нужно смотреть на его окружение: пошатнётся ли оно или нет. Тот, кто первым предаст, сохранит за собой политический вес. Остальных уберут. Ещё одно неизвестное – поведение силовиков. Будет ли поддерживать армия и КГБ проигравшего президента до самого конца или попросту сольёт его? Генералы нередко даже после революционной смены власти посты свои сохраняют.

Что касается лидеров оппозиционного движения, то здесь тоже необходимо смотреть на их цельность, единство. Тихановская уехала и уже начала формировать координационный совет для трансфера власти.

Очень интересное предложение. Сама идея явно позаимствована у россиян. Во время массовых протестов в Москве, на Болотной площади в 2011-2013 годах условный Кремль придумал механизм, позволяющий уничтожить на корню любое оппозиционное движение. Это называлось просто – координационный совет оппозиции. Там появился Навальный, Собчак, Яшин и многие другие любопытные деятели. Знаете, чем всё это завершилось? Они переругались между собой, а протест сдулся.

Тогда, кстати, российские силовики впервые опробовали новый метод давления на демонстрантов: они не арестовывали лидеров движения, они задерживали обыкновенных людей и устраивали публичный суд, который зачастую заканчивался тюремным сроком.

Фото: EPA/UPG Светлана Тихановская

Вот интересно, кто надоумил Тихановскую на эту идею – создать координационный совет? Уже сейчас понятно, чем это предложение может завершиться (при должном желании Кремля). Кстати, она ведь недавно заявляла, что готова стать лидером, который поведёт за собой протест. А теперь вот говорит о совете.

Да и вообще непонятно, захочет ли и дальше оппозиция, оставшаяся на территории Беларуси, слушать Светлану. При правильном стечении обстоятельств она им не будет нужна. С другой стороны, она понадобится власти, если та захочет расколоть оппозицию. Она может понадобиться Москве, которая пожелает шантажировать Лукашенко. Здесь остаётся много неизвестных, но вскоре мы всё с вами узнаем.

Устоит или нет?

А ответ на этот вопрос точно не зависит от Лукашенко.

Всё зависит, во-первых, от способности белорусской оппозиции к самоорганизации и выработки правильной повестки дня. От ее способности убедить тех самых трудяг из БелАЗа стоять до победного конца.

Фото: EPA/UPG Александр Лукашенко приехал к бастующим на Минский тракторный завод

Во-вторых, от Путина. Отсюда, кстати, и передача вагнеровцев.

Уже ранее писал, что Лукашенко будет использовать наёмников для торгов, чтобы выбить себе президентские гарантии: сделать так, чтобы Кремль не начал агрессивных действий против Беларуси. Не очень получилось. Проблема в том, что Путин всегда знал, что Лукашенко блефует, но он до конца не понимал, какие у того карты. Теперь он знает: у президента Беларуси одна шваль на руках.

Проблема для Путина – не Лукашенко. Он-то понимает, что слова последнего о защите суверенного государства – очередной блеф, попытка смягчить гнев российского правителя на милость. Проблема для Путина – Европа и Китай. Первая не готовы проглотить те агрессивные методы, при помощи которых Лукашенко пытается сохранить власть. Поднебесная же однозначно заняла позицию поддержки Лукашенко и вряд ли благосклонно отнесется к иным сценариям из Москвы.

Здесь ещё нужно было бы сказать об Украине. Но для нас – чем бы эта ситуация не завершилась – хорошей развязки нет. Останется Лукашенко или нет – придётся переносить из Минска переговоры о Донбассе, вкладывать большие ресурсы в защиту границы с Беларусью, где с большой долей вероятности могут появиться российские войска.

Почему-то мне кажется, что вскоре хороших сценариев уже вообще не будет…