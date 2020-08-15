Лукашенко заявив, що нікому країну не віддасть і посередники йому не потрібні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду в Центрі стратегічного управління Міністерства оборони.

Про це повідомляє державне інформагентство БЕЛТА.

Лукашенко заявив, що "у Білорусі є свій уряд, а країнам, які намагаються виступати посередниками, слід в першу чергу навести порядок у себе".

"Слухайте, у нас є нормальне уряд, створене за Конституцією. Нам не потрібні ніякі закордонні уряди, ніякі посередники. Мені здається, що, не ображаючи керівництво цих республік, я хочу сказати: ви у себе порядок наведіть... Жоден уряд ні за кордоном, де б то не було, нам не потрібно, і управляти воно країною не буде ніколи. Невже історію не вивчали?" - підкреслив президент Білорусі.

"Ви не гірше за мене знаєте, що відбувається в країні. Потихеньку починають або продовжують розгойдувати обстановку, наше суспільство. Добралися до трудових колективів. Я вже багато раз говорив про це. Просто хочу в черговий раз сказати, що з цього нічого не вийде. Країну ми нікому не віддамо. Ситуацію ми утримаємо. Я не хочу сказати, що є місце для якоїсь благодушності, заспокоєності... Ні, ми ніколи не заспокоювалися. Ви знаєте, наша така доля, що ми, перебуваючи в центрі Європи, завжди повинні бути готовими вчасно відповісти на будь-які виклики", - сказав Лукашенко.

"Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій", - додав він.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас раніше повідомив, що Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі.

Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%. Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів 34-річний Олександр Тарайковський. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих. Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств.