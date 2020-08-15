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Пентагон створив робочу групу з вивчення НЛО

Планують скласти каталог непізнаних літаючих об’єктів.

Пентагон створив робочу групу з вивчення НЛО
Фото: syria.t30p.

Міністерство оборони США створило робочу групу з вивчення непізнаних літаючих об'єктів (НЛО). Про це Пентагон повідомив у п’ятницю, 14 серпня, передає DW.

Групу створили, щоб покращити розуміння і отримати уявлення природи і походження подібних феноменів, йдеться у заяві.

Місія групи полягає у виявленні, аналізі та складанні каталогу НЛО, які можуть становити потенційну загрозу національній безпеці США. 

Зазначено, що відомство серйозно ставиться до повідомлень про вторгнення в повітряний простір країни літаючих об'єктів, які не отримали на це дозвіл, і вивчає інформацію про кожному такому інциденту.

Групою буде керувати військово-морське міністерство Сполучених Штатів - одне з управлінь збройних сил, що входять в структуру Міноборони.

Нагадаємо, наприкінці 2017 року стало відомо про секретну програму Пентагону з вивчення НЛО. "Програму з виявлення загроз у повітряному і космічному просторі" запустили у 2007 році і щороку виділяли на неї 22 млн доларів. Проект згорнули у 2012 році задля економії коштів.

У вересні 2019 року представник Військово-морського флоту США вперше підтвердив, що відеозапис непізнаного летючого об'єкта, зроблений 2015 року пілотом, є справжнім. Він також уточнив, що в Пентагоні досі не можуть визначити природу зображеного на кадрах явища.

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