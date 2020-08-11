ЄС готовий відправити посередника для прямих переговорів з владою Білорусі

Розглядається також імовірність проведення конференції лідерів або міністрів з приводу ситуації в Білорусі.

Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі. Про це заявив у вівторок президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами президента, він обговорив цю ідею з головою Європейської ради Шарлем Мішелем телефоном, а також обговорювали можливості провести зустріч ЄС на рівні лідерів або міністрів щодо ситуації в Білорусі.

"Мішель пообіцяв повернутися з пропозиціями щодо можливості направити представника ЄС для проведення прямих переговорів з білоруською владою, організувати конференцію міністрів на високому рівні, позачергове засідання Європейської ради - теж імовірна альтернатива", - сказав президент у поширеному коментарі для ЗМІ.

Науседа також зазначив, що Литва готова взяти на себе роль посередника в справі вирішення білоруської кризи.

"Литва готова бути посередником у цьому процесі - до цього нас зобов'язують і наша історична близькість, і сусідство, і факт, що ми надали притулок лідерам опозиції. Тому ми не залишимося байдужими, ми вживатимемо всіх можливих заходів на дипломатичному рівні для налагодження контакту з усіма сторонами, щоб цей процес посередництва був ефективним", - сказав голова Литви.

Нагадаємо, раніше президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

"Ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які затримані, або їхня доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці. Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі", - сказав він.