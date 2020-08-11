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Президент Литви закликав "з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі"

"Бачимо кілька тисяч людей, які закриті, або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці".

Президент Литви закликав "з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі"
Фото: lrp.lt

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що настав час з усією серйозністю говорити про санкції щодо Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції.

Про це повідомляє Delfi.

"Динаміка така, що нам слід з усією серйозністю говорити про санкції для Білорусі, тому що те, що відбувається зараз, навіть здалеку не нагадує ті репресії, які режим проводив усі останні роки. Зараз ми бачимо і загиблих, і поранених людей. Бачимо кілька тисяч людей, які затримані, або їх доля невідома. Ми не можемо дивитися на це крізь пальці", - сказав президент Литви.

За словами Науседи, від ситуації з правами людини буде залежати співпраця Литви з владою Білорусі.

"Якщо режим Лукашенка доведе, що права людини на останньому місці - на жаль, він уже це доводить, - я не вважаю, що співпраця можлива. Якщо країна, перш за все, не поважає права своїх власних людей, засадничі права, які записані і в Конституції, то як можна очікувати, що вона може поважати своїх закордонних партнерів", - зазначив Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, у неділю в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, Тихановська - близько 10%.

Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Нині опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська перебуває в Литві. У її штабі кажуть, що від'їзд Тихановської організувала білоруська влада. Сама кандидатка це заперечує.

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