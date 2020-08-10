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У МЗС відповіли на заяву Ірану щодо відмови виплати компенсацій за збитий літак

Ірану доведеться компенсувати збитки якщо не безпосередньо, то в регресному порядку.

У МЗС відповіли на заяву Ірану щодо відмови виплати компенсацій за збитий літак
Фото: IRNA

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву Ірану про те, що вони не платитимуть компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні літак під Тегераном. Оскільки літак був застрахований європейськими фірмами, то, на думку іранської влади, компенсації мають виплачувати європейські страхові компанії.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін висловив позицію відомства з приводу цього.

Він зауважив, що під час двосторонніх перемовин іранська сторона підтвердила свою готовність компенсувати збитки, у т.ч. і авіакомпанії МАУ, представники якої були запрошені на переговори з української сторони.

Відтак домовилися включити це питання до порядку денного наступного раунду переговорів.

"Дійсно літак МАУ було застраховано в одній з європейських страхових компаній, яка своєю чергою перестрахувала свої ризики в інших страховиків.

Відповідно Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації", - написав Єнін у фейсбуці.

Нагадаємо, у понеділок, 10 серпня,  голова Центральної організації страхування Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Іран не виплатить компенсації компанії "Міжнародні авіалінії України" за збитий у січні літак під Тегераном, бо літак був застрахований європейськими фірмами. Тому компенсації повинні виплачувати ті європейські компанії, які страхували.

Boeing 737-800 МАУ, що прямував із Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня незабаром після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали всі, хто перебував на борту - 176 громадян шести країн.

Тегеран заявив, що пасажирський Boeing був збитий іранською стороною "ненавмисно". За висновком CAO, зміщення радіолокаційної системи комплексу ППО, який збив "боїнг", було ключовою "людською помилкою", яка призвела до катастрофи.

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