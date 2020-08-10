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Антоніо Бандерас заразився коронавірусом

Актор змушений відзначати 60-річний ювілей в самоізоляції.

Антоніо Бандерас заразився коронавірусом
Фото: facebook.com/AntonioBanderas

Іспанський актор Антоніо Бандерас заразився коронавірусом і змушений відзначати 60-річний ювілей в самоізоляції.

Про це Бандерас повідомив у фейсбуку.

"Хочу публічно заявити, що сьогодні, 10 серпня, я змушений святкувати свій 60-й день народження на карантині, оскільки отримав позитивний тест на COVID-19", - написав він.

Актор додав, що почувається "відносно добре".

"Просто трохи більше втомлений, ніж зазвичай, але впевнений, що відновлюся якомога швидше. Дотримання порад лікарів, сподіваюсь, дасть мені змогу подолати інфекційний процес, від якого потерпаю і який впливає на стількох людей на всій планеті", - пояснив актор.

Бандерас має намір скористатися ізоляцією, щоб читати, писати, відпочивати і продовжувати складати плани, "наповнюючи сенсом мої 60 років, які я зустрів з бажанням та ентузіазмом".

З допису не зрозуміло, де актор заразився коронавірусом і де він зараз проживає. Бандерас має будинки в Іспанії, США та Англії.

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