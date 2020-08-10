Друга хвиля коронавірусу почалася у Німеччині та очікується ще у трьох країнах Європи

Німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, інформує пресслужба глави держави.

"Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня", - наголошується у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину.

"Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у червоній зоні, а інші - в зеленій", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, що нові правила карантину діють в Україні з 1 серпня. Зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для жовтої зони (+ обмеження зеленої) забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаранчевій зоні (+ обмеження жовтої) забороняється діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; спортзали, фітнес-центри, заклади культури; прийом нових змін у дитячі табори; обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більш ніж 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), заборонено роботу громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Раніше президент Володимир Зеленський дав доручення прем’єр-міністру Денису Шмигалю мобілізувати уряд, щоб уникнути другої хвилі епідемії. Зокрема, провести комплексну оцінку готовності лікарень, забезпечити медичних працівників засобами індивідуального захисту в повному обсязі та посилити контроль за дотриманням карантинних заходів.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня затвердив план дій у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні.