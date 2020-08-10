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За добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19

Cтаном на 10 серпня лабораторно підтверджено 81 957 випадків захворювання.

За добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19
Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020
Фото: EPA/UPG

Cтаном на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків коронавірусу COVID-19, з них за добу зафіксовано 1008 нових випадків. 25 пацієнтів померли.

Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) і Чернівецькій (108).

Одужали від захворювання вже 44 359 українців, тільки за останню добу - 387.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.

Статистика в регіонах:

  • Вінницька область - 2 985 випадків;
  • Волинська область - 4 327 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1 571 випадок;
  • Донецька область - 976 випадків;
  • Житомирська область - 2 154 випадки;
  • Закарпатська область - 5 809 випадків;
  • Запорізька область - 953 випадки;
  • Івано-Франківська область - 5 797 випадків;
  • Кіровоградська область - 724 випадки;
  • м. Київ - 9 564 випадки;
  • Київська область - 4 197 випадків;
  • Львівська область - 10 981 випадок;
  • Луганська область - 155 випадків;
  • Миколаївська область - 716 випадків;
  • Одеська область - 4 230 випадків;
  • Полтавська область - 497 випадків;
  • Рівненська область - 6 923 випадки;
  • Сумська область - 699 випадків;
  • Тернопільська область - 3 324 випадки;
  • Харківська область - 4 901 випадок;
  • Херсонська область - 269 випадків;
  • Хмельницька область - 1 368 випадків;
  • Чернівецька область - 6 777 випадків;
  • Черкаська область - 1 036 випадків;
  • Чернігівська область - 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 9 серпня було зафіксовано 1 199 нових інфікованих коронавірусом. До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків. Так, 8 серпня було 1 489 інфікованих, 7 серпня - 1 453, 6 серпня - 1 318, 5 серпня - 1 271.

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