За добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19

Тестування на Covid-19 у наметі університетської лікарні Skane у Лунді, Швеція, 29 квітня 2020

Cтаном на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків коронавірусу COVID-19, з них за добу зафіксовано 1008 нових випадків. 25 пацієнтів померли.

Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) і Чернівецькій (108).

Одужали від захворювання вже 44 359 українців, тільки за останню добу - 387.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.

Статистика в регіонах:

Вінницька область - 2 985 випадків;

Волинська область - 4 327 випадків;

Дніпропетровська область - 1 571 випадок;

Донецька область - 976 випадків;

Житомирська область - 2 154 випадки;

Закарпатська область - 5 809 випадків;

Запорізька область - 953 випадки;

Івано-Франківська область - 5 797 випадків;

Кіровоградська область - 724 випадки;

м. Київ - 9 564 випадки;

Київська область - 4 197 випадків;

Львівська область - 10 981 випадок;

Луганська область - 155 випадків;

Миколаївська область - 716 випадків;

Одеська область - 4 230 випадків;

Полтавська область - 497 випадків;

Рівненська область - 6 923 випадки;

Сумська область - 699 випадків;

Тернопільська область - 3 324 випадки;

Харківська область - 4 901 випадок;

Херсонська область - 269 випадків;

Хмельницька область - 1 368 випадків;

Чернівецька область - 6 777 випадків;

Черкаська область - 1 036 випадків;

Чернігівська область - 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 9 серпня було зафіксовано 1 199 нових інфікованих коронавірусом. До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків. Так, 8 серпня було 1 489 інфікованих, 7 серпня - 1 453, 6 серпня - 1 318, 5 серпня - 1 271.