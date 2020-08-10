За добу в Україні зафіксували 1008 випадків COVID-19

Cтаном на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків коронавірусу COVID-19, з них за добу зафіксовано 1008 нових випадків. 25 пацієнтів померли.
Про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Найбільше нових випадків за добу виявили у Львівській області (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117) і Чернівецькій (108).
Одужали від захворювання вже 44 359 українців, тільки за останню добу - 387.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР.
Статистика в регіонах:
- Вінницька область - 2 985 випадків;
- Волинська область - 4 327 випадків;
- Дніпропетровська область - 1 571 випадок;
- Донецька область - 976 випадків;
- Житомирська область - 2 154 випадки;
- Закарпатська область - 5 809 випадків;
- Запорізька область - 953 випадки;
- Івано-Франківська область - 5 797 випадків;
- Кіровоградська область - 724 випадки;
- м. Київ - 9 564 випадки;
- Київська область - 4 197 випадків;
- Львівська область - 10 981 випадок;
- Луганська область - 155 випадків;
- Миколаївська область - 716 випадків;
- Одеська область - 4 230 випадків;
- Полтавська область - 497 випадків;
- Рівненська область - 6 923 випадки;
- Сумська область - 699 випадків;
- Тернопільська область - 3 324 випадки;
- Харківська область - 4 901 випадок;
- Херсонська область - 269 випадків;
- Хмельницька область - 1 368 випадків;
- Чернівецька область - 6 777 випадків;
- Черкаська область - 1 036 випадків;
- Чернігівська область - 1 024 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, 9 серпня було зафіксовано 1 199 нових інфікованих коронавірусом. До цього в країні шість днів поспіль кількість нових виявлених випадків зараження коронавірусом зростала, при цьому чотири останні дні було зафіксовано антирекорди за кількістю нових випадків. Так, 8 серпня було 1 489 інфікованих, 7 серпня - 1 453, 6 серпня - 1 318, 5 серпня - 1 271.