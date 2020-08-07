У МОЗ заявили про збільшення складних випадків COVID-19

Медики, які лікують хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, повідомляють про збільшення кількості складних випадків.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив під час брифінгу 7 серпня.

Він повідомив, що перебіг хвороби почав змінюватися.

"Спілкуючись із лікарями, які рятують людей від COVID-19, я чую, що в нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься. У нас збільшується кількість летальних випадків, у нас збільшується госпіталізація", - цитує Степанова Радіо Свобода.

Очільник МОЗ закликав людей дотримуватися карантинних правил, зважаючи на черговий антирекорд кількості хворих на добу.

"У нас черговий антирекорд. Сьогодні за добу захворіли 1 453 людини, з них - 103 дитини і 93 медичних працівники. Госпіталізовано 280 людей. Хочу нагадати, що госпіталізації підлягають люди з тяжким перебігом хвороби. За останню добу в Україні зафіксовано 33 летальні випадки. Одужав 531 пацієнт... Цифри вражають кожного дня, щодня практично ми ставимо антирекорд. Давайте вже задумаємося про ставлення до карантинних правил, що встановлені в країні", - наголосив міністр.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 78 261 людина, з них - 5 490 дітей і 9 078 медиків. Померли 1 852 людини, 43 055 пацієнтів одужали.