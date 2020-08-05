Коронавірус виявили у двох заступників голови Київської ОДА

Одного госпіталізували, другий перебуває під наглядом лікарів на самоізоляції.

У Київській обласній адміністрації двоє співробітників захворіли на COVID-19.

Про це пресслужба ОДА поінформувала вранці 5 серпня.

"Київський обласний лабораторний центр підтвердив учора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було оперативно виявлено коло контактних осіб. Увечері 4 серпня їм зроблено ПЛР-тести, які коронавірусу не виявили.

Зазначається, що одного хворого заступника КОДА госпіталізували, другий перебуває під наглядом лікарів на самоізоляції. Стан обох стабільний.

Наразі Київська обласна державна адміністрація працює у штатному режимі з дотриманням усіх санітарних норм. Посадові обов’язки недужих тимчасово виконують їхні колеги.

Нагадаємо, минулої доби в Україні встановлено антирекорд захворюваності на коронавірус. 4 серпня лабораторно підтверджено 1271 випадок COVID-19, з них 150 - у Києві.